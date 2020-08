(Agenzia Vista) Trieste, 04 agosto 2020 Blitz di Casapound in Consiglio Regionale Friuli, il consigliere leghista gli sparerei ai migranti Tensione in Consiglio Regionale in Fruli Venezia Giulia. Nel corso di un blitz in aula dei militanti di Casapound, un consigliere leghista ha affermato: "Io ai migranti sparerei" / courtesy TeleQuattro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev