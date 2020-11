Boccia: "Ora rigore e controllo territoriale per convivere col virus"

(Agenzia Vista) Roma, 08 novembre 2020 “Abbiamo bloccato l’Italia per otto settimane, una cosa dura, tutti insieme, con dei sacrifici eccezionali tutti insieme, e questo ci ha consentito di rafforzare le reti sanitarie. E quel percorso ci ha consentito anche di ottenere i risultati del terzo trimestre. Il +16.1 è figlio anche della dinamica che c’è stata, ma non poteva essere anarchia perché il Covid non è scomparso, e era necessario convivere con il virus, costruendo meccanismi di controllo territoriale”, così il ministro degli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia in un'intervista esclusiva con l'Agenzia VISTA. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev