(Agenzia Vista) Roma, 29 settembre 2020 Bonomi a Conte: "Servono una rotta e un approdo sicuri" L'assemblea di Confindustria 2020 con il presidente Carlo Bonomi. Presenti il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, vari ministri del Governo, la sindaca di Roma, Virginia Raggi e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Così il presidente Bonomi in un passaggio del suo intervento: "Serve una rotta precisa per dare significato complessivo alle misure, e per tracciare la rotta serve un approdo sicuro". / Confindustria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev