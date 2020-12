(Agenzia Vista) Regno Unito, 30 dicembre 2020 Brexit, Johnson: “Nuova relazione tra UK e UE, uniti da amicizia nel rispetto di libertà d'azione” “Lo scopo centrale di questo disegno di legge è quello di realizzare qualcosa che il popolo britannico ha sempre saputo in cuor suo che si poteva fare, vale a dire che potevamo commerciare e cooperare come vogliamo con i nostri vicini europei alle più strette condizioni di amicizia e di buona volontà, pur mantenendo il controllo sovrano delle nostre leggi e del nostro destino nazionale. E questo filo conduttore attraversa ogni clausola di questo disegno di legge, che incarna la nostra visione condivisa con i nostri vicini europei di una nuova relazione tra la Gran Bretagna e l'UE come sovrani uguali, uniti da amicizia, commercio, storia, interessi e valori, nel rispetto della libertà d'azione reciproca e riconoscendo che non abbiamo nulla da temere se a volte scegliamo di fare le cose in modo diverso” Così il Primo ministro inglese Boris Johnson intervenendo alla Camera dei comuni sul futuro delle relazioni UE-UK/ Facebook Boris Johnson 01_08 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev