(Agenzia Vista) Genova, 15 febbraio 2021 Bucci (sindaco Genova): "Euroflora quest'anno non si farà, spostata al 2022 !Do una notizia che non avrei mai voluto dare, visto che Euroflora sarà riprogrammata nel 2022 da 23 aprile all'8 maggio. Sarebbe stato impossibile farla quest'anno visto che ci sarebbero state troppe problematiche, dai servizi ai trasporti soprattutto se fossimo stati arancioni". Lo ha annunciato il sindaco di Genova Marco Bucci in conferenza stampa. Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev