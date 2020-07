Card. Bagnasco a padre Tasca: "Suggerisco pazienza per capire la città"

(Agenzia Vista) Genova, 02 luglio 2020 Il cardinale Angelo Bagnasco, 77 anni, dopo 14 anni lascia la guida della Chiesa genovese. Ecco il consiglio per il suo successore, monsignor Marco Tasca: "Genova è una grande città, così come il suo popolo che bisogna avere la pazienza di conoscere, bisogna avere anche pazienza nel farsi conoscere con grande fiducia. Bisogna entrare in una storia perché il vescovo ha sue caratteristiche come ogni uomo ed entra in una diocesi e la segna con la sua persona e responsabilità ma ne è anche segnato, c'è un dare un'impronta ma anche riceverla: l'impronta che ho ricevuto è l'immediatezza rude senza fronzoli ma sincera, verso il proprio pastore di affetto e stima, avere una fiducia che non può mai crollare." Courtesy Primocanale agenziavista.it