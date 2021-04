Cittadini (Aiop): “In pandemia ospedalità privata in piena sinergia con quella pubblica”

(Agenzia Vista) Roma, 19 aprile 2021 “Abbiamo presentato il nostro bilancio sociale aggregato e tra i punti che sono emersi c’è il fatto che in questo periodo di pandemia l’ospedalità privata ha lavorato in sinergia con quella pubblica. Sono state messe a diposizione le strutture private per ospitare i malati Covid e per il loro trattamento” lo ha detto la presidente dell’Associazione italiana ospedalità privata Barbara Cittadini a margine della presentazione del bilancio sociale aggregato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it