(Agenzia Vista) Bruxelles, 11 dicembre 2020 Clima, Michel: "Tutta la notte per trovare accordo, non è stato facile" "La nottata è stata destinata a trovare un compromesso per un accordo sul clima, è non è stato affatto facile". Così il presidente del Consiglio europeo Charles Michel durante la conferenza stampa a Bruxelles al termine del vertice europeo. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev