(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2021 Consultazioni, Renzi: “Mes? Noi a favore. Strano che Governo europeista tema condizionalità” “Cos'è il Mes? Sono 36 miliardi di euro che servono per la nostra sanità. Noi pensiamo che questi denari vadano presi per dare una mano a chi? Agli infermieri, ai dottori, ai giovani ricercatori, agli specializzandi, al mondo della medicina personalizzata, della medicina sul territorio. Quindi se lei mi domanda: cosa pensa Italia Viva del Mes? Italia Viva è a favore del Mes. E ci suona strano che un Governo che dovrebbe essere europeista tema il Mes in nome delle condizionalità europee. So che entriamo nel tecnicismo, ma diciamolo con chiarezza: le condizionalità del Next Generation EU sono decisamente più stringenti delle condizionalità del Mes”. Così Matteo Renzi dopo le consultazioni del Presidente della Repubblica i Gruppi Parlamentari "Italia Viva – PSI" del Senato della Repubblica e "Italia Viva" della Camera dei deputati. / Youtube Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev