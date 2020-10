Conte: "Chiudere settore spettacolo scelta dolorosa"

(Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre 2020 Nell'Aula della Camera dei deputati l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sui contenuti del nuovo Dpcm recante ulteriori misure per contrastare l'epidemia da COVID-19. "Ritorno qui in Parlamento per illustrare le ulteriori misure restrittive adottate" dopo la "subdola e repentina" impennata della curva. "Come è noto la sera di sabato 24 ottobre ho firmato un Dpcm alla fine di un lungo e articolato confronto con la maggioranza e le Regioni", ha detto Conte in Aula a Montecitorio. "Tutti i governi Ue con i loro meriti e demeriti, e ciò riguarda anche il nostro governo, sono stati costretti a fare un passo indietro. La scorsa settimana il presidente Mattarella ci ha ricordato che tutte le articolazioni dell'ordinamento democratico sanno di dover operare sempre con spirito di unità e coesione. Questo, se mi permettete, è davvero il momento di restare uniti". – ha detto ancora Conte Durata 02_19 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev