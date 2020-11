(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2020 Conte: "Divieti di spostamenti immotivati in aree rosse, ma evitare visite in case altrui ovunque" Il divieto di spostamenti immotivati è per le aree rosse, ma evitare le visite in case altrui ovunque perchè c'è pericolo di contagio." Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi per annunciare le misure del nuovo Dpcm. 00_50 Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev