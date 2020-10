(Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2020 Conte: "Evitiamo chiusure generalizzate, oggi più pronti" "Le scelte compiute ci consentono di evitare chiusure generalizzate e diffuse sul tutto il territorio nazionale, l'arresto dell'attività economica, la chiusura delle scuole e degli uffici pubblici. La strategia per contrastare la seconda ondata non può essere la stessa adottata in primavera, anche per le conoscenze acquisite. L'Italia è in una situazione diversa rispetto a quella di marzo, oggi siamo più pronti". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso dell'informativa in Senato sulle misure adottate nello scorso Dpcm. Durata 01_33 Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev