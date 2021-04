(Agenzia Vista) Roma, 01 aprile 2021 "Faremo in modo, tutti insieme, di non disperdere gli sforzi, gli slanci, anche gli entusiasmi che il cammino sin qui percorso ha suscitato. Faremo in modo di valorizzare le tante buone intuizioni di Beppe Grillo e di Gianroberto Casaleggio, in tema di transizione ecologica e di democrazia digitale. Il nostro futuro avrà salde radici". Così l'ex premier Giuseppe Conte durante l'assemblea degli eletti M5s. M5s Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev