(Agenzia Vista) Roma, 01 aprile 2021 "In passato, il Movimento è ricorso anche a espressioni giudicate aggressive. L’assalto al palazzo, la forza di rottura che avete interpretato non potevano essere giocati di fioretto. Ma ogni fase ha la sua storia, ora bisogna lavorare sul confronto delle idee", così Giuseppe Conte nel suo intervento da leader in pectore del nuovo Movimento. / Facebook Giuseppe Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev