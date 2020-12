(Agenzia Vista) Roma, 3 dicembre Conte: “Quarantena per gli italiani che tornano dall’estero e per i turisti” “Dal 21 dicembre al 6 gennaio gli italiani che rientrano dall’estero saranno sottoposti a quarantena, così come i turisti che arriveranno dall’estero” lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi. / Facebook Palazzo Chigi Durata: 00_29 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev