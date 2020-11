(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2020 Conte: "Rimpasto? Non interessa a me e non interessa ai cittadini" "Rimpasto? un tema che non mi interessa e non interessa ai cittadini." Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi per annunciare le misure del nuovo Dpcm. 01_20 Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev