(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Conte: "Scelte possono essere sindacate ma non abbiamo agito in modo discriminato" "Ora il nostro obiettivo è mettere sotto controllo la curva epidemiologica e mettere in sicurezza il Paese. Le nostre scelte possono essere sindacate ma non abbiamo agito in modo discriminato, non abbiamo chiuso attività che ritenevamo meno importanti di altre, non ci sono attività di serie a e di serie b". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi. 01_14 Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev