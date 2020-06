(Agenzia Vista) Roma, 21 giugno 2020 Conte: "Stati Generali intensi, ci siamo aperti non chiusi" "Sono state giornate di lavoro molto intense. In questi giorni non ci siamo chiusi, bensì aperti a varie fasce della società" così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Villa Pamphili al termine degli Stati Generali. / youtube Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev