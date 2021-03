(Agenzia Vista) Adelaide, 14 marzo 2021 Continua in Australia il viaggio fotografico degli elicotteri della Polizia Riprende ad Adelaide in Australia il viaggio della mostra della Polizia di Stato con le fotografie di Massimo Sestini dal titolo “Twilight Skylines from Police helicopters”. Fino al 28 marzo prossimo, ad Adelaide, presso il Convention Centre sarà possibile ammirare le immagini, scattate dagli elicotteri della Polizia, di vedute dei paesaggi e dei monumenti italiani più belli. Attraverso una collaborazione con la Polizia di Stato, Massimo Sestini ha immortalato dall’alto ad esempio le Dolomiti, il vulcano Stromboli, le saline di Trapani e diverse città italiane. Alla presentazione della mostra ad Adelaide, hanno partecipato il premier dello Stato Steven Marshall, il console italiano ad Adelaide Adriano Stendardo, il ministro della Polizia Vincent Garzia e il capo della Polizia del Sud Australia Grant Stevens. Il tour internazionale, patrocinato dal MAECI e dal Ministero dell’interno, è stato reso possibile grazie all’azione dell’Ambasciata Italiana, del Consolato italiano ad Adelaide e al partenariato con l'Istituto italiano di cultura di Melbourne e la società Leonardo produttrice dei velivoli. Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev