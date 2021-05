(Agenzia Vista) Roma, 4 maggio 2021 “Il coprifuoco è un danno alla salute. Porta le persone ad assembrarsi e a contagiarsi di più. Io dico di non riparlarne a metà maggio per eliminarlo ma prima” lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine della conferenza stampa alla Camera sulle proposte del partito per l’agricoltura. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev