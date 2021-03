(Agenzia Vista) Piemonte-VdA, 12 marzo 2021 Corecom Piemonte, 2,3 milioni restituiti ai cittadini per le conciliazioni on line È di 2,3 milioni la cifra restituita ai cittadini a conclusione delle conciliazioni delle controversie condotte dal Corecom Piemonte, Comitato Regionale per le Comunicazioni, nel corso del 2020. Le istanze di contenzioso ricevute tramite ConciliaWeb sono state 8.769. Scende a 42 giorni il tempo medio di chiusura del procedimento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev