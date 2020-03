(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2020 Coronavirus, l'appello di Borrelli: "Non abbandonate cani. Non dimostrano possibilità di contagio" Il commissario all'emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, nella conferenza stampa quotidiana alla Protezione civile: "Sono 33.190 i pazienti contagiati da coronavirus in Italia, 4.480 in più rispetto a ieri. I decessi salgono di 427 unità a quota 3.405 mentre i pazienti guariti sono 4.440 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev