(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2020 Coronavirus, Arcuri: "Vaccino in soli 10 mesi risultato straordinario, grazie a scienziati" "L'approvazione del vaccino in soli 10 mesi è un risultato straordinario della scienza di cui essere orgogliosi. Dobbiamo essere riconoscenti agli scienziati che lavorando giorno e notte hanno portato a questo risultato". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza coronavirus Domenico Arcuri in conferenza stampa. 02_36 Invitalia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev