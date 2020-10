(Agenzia Vista) Roma, 07 ottobre 2020 Coronavirus, Conte: "Sacrosanto che Stato non entri in abitazioni private" "Lo stato non può entrare nelle abitazioni private, lo ritengo un principio sacrosanto. Le regole non esistono per l'aspetto sanzionatorio, ma più importante e la realizzazione di un progetto comune. Una forte raccomandazione a tenere comportamenti adeguati anche in famiglia". Così il premier Giuseppe Conte. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev