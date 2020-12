(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2020 Coronavirus, De Micheli: "Battaglia scaglionamento orari non solo per scuola" “La pianificazione degli orari della città diviene una misura indispensabile per poter garantire la riapertura delle scuole nel rispetto delle norme del dpcm del 3 dicembre, con particolare riguardo al trasporto pubblico locale”. Così il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli in audizione alla Camera in Commissione Trasporti. / Camera Web TV Durata: 01_12 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev