Coronavirus, in Spagna più di 94mila contagi. 849 morti in 24 ore

Roma, 31 mar. (askanews) - È salito a 94.417 il numero dei casi accertati di coronavirus in Spagna, 6.461 in più rispetto a ieri: a renderlo noto il Ministero della Sanità di Madrid.Marìa José Sierra, del Centro spagnolo per il coordinamento delle emergenze, ha fatto il punto della situazione: "Il dato cumulato delle persone che fino ad oggi sono o sono state in terapia intensiva è di 5.067. Il dato totale dei decessi finora è di 8.189".Nelle ultime 24 ore ci sono state 849 vittime, il numero più alto dall'inizio della pandemia.Intanto il capo della Protezione civile spagnola, Fernando Simon, è riapparso oggi in videoconferenza per fare il punto della emergenza coronavirus in Spagna. Simon, 57 anni, dopo essere risultato positivo al test del coronavirus, ha riferito di stare "molto bene".