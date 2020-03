Coronavirus, Iran: quasi 20.000 casi di contagio, 1.433 vittime

Teheran, 20 mar. (askanews) - Nelle ultime 24 ore in Iran sono decedute altre 149 persone contagiate dal coronavirus. Il bilancio complessivo delle vittime è così salito a 1.433, secondo le ultime informazioni fornite dal ministero della Salute di Teheran."I nuovi casi di contagio in un giorno sono 1.237, con un totale di 19.644 persone infettate. Le persone guarite, ha aggiunto il ministero, sono 6.745". Il presidente iraniano Hassan Rohani ha rivolto un elogio a medici e infermieri per il loro coraggio nella lotta contro il coronavirus.In un discorso televisivo in occasione del Nowruz, il capodanno persiano, Rohani ha dichiarato:"La nostra nazione è riuscita a raggiungere i suoi obiettivi, nonostante le difficoltà... L'Iran supererà il coronavirus con l'unità".