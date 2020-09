Coronavirus, oltre un milione di morti nel mondo

Milano, 29 set. (askanews) - Un milione di morti. E' il numero delle vittime in tutto il mondo da quando è scoppiata la pandemaia di Covid-19, secondo gli ultimi dati forniti dalla John Hopkins University. I decessi negli Stati Uniti, in Brasile e in India rappresentano quasi la metà del totale.Ma gli esperti avvertono che la cifra reale delle vittime per coronavirus è probabilmente molto più alta.Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha parlato di bilancio "sconvolgente". "Eppure non dobbiamo mai perdere di vista ogni singola vita", ha detto Guterres in un videomessaggio. "Erano padri e madri, mogli e mariti, fratelli e sorelle, amici e colleghi. Il dolore è stato moltiplicato dalla ferocia di questa malattia", ha insistito il leader dell'Onu.Dal giorno della sua prima apparizione a Wuhan in Cina, circa dieci mesi fa, la pandemia si è diffusa in 188 paesi con oltre 32 milioni di casi confermati. Lockdown nazionali e altre misure restrittive, imposte dai governi per cercare di fermare la diffusione del virus, hanno gettato molte economie in recessione.Nel frattempo, continuano gli sforzi per sviluppare un vaccino efficace, sebbene l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) abbia avvertito che il bilancio delle vittime potrebbe raggiungere i due milioni prima che ne sia disponibile uno a livello globale.