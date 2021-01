(Agenzia Vista) Ginevra, 11 gennaio 2021 Coronavirus, Oms: "Lieti di avvio missione in Cina, si parte da Wuhan" "Siamo lieti che un team internazionale di scienziati stia iniziando il suo viaggio in Cina per impegnarsi e rivedere la ricerca scientifica con le controparti cinesi sulle fasi iniziali e le origini del virus. Gli studi inizieranno a Wuhan, per identificare la potenziale fonte di infezione dei primi casi. Le prove scientifiche guideranno le ipotesi, che saranno poi la base per ulteriori studi a lungo termine". Con queste parole il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, saluta l'avvio della missione internazionale in Cina. 02_30 WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev