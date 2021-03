(Agenzia Vista) Roma, 8 marzo Corpi di donne per terra, il flash mob di Non una di meno contro il femminicidio per l’8 marzo Le immagini del flash mob organizzato da Non una di meno per l’8 marzo a Piazza Esquilino a Roma. Alcune manifestanti si sono sdraiate per terra ricreando una scena del crimine per sensibilizzare contro il femminicidio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev