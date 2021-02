(Agenzia Vista) Bolzano, 18 febbraio 2021 Covid Alto Adige, l'appello di Kompatscher: "Pericolo varianti, ridurre al minimo gli spostamenti" “Le nuove varianti del Coronavirus sono una grande sfida per tutta l’Europa. Anche noi in Alto Adige abbiamo dovuto adottare nuove misure più restrittive. L’obiettivo rimane sempre lo stesso: ridurre al minimo i contatti sociali, ridurre al minimo gli spostamenti, sia nel proprio Comune sia nel territorio provinciale”. Lo afferma il presidente della Provincia Arno Kompatscher in un appello rivolto agli altoatesini. Provincia di Bolzano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev