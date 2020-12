Covid, ammalati a novembre e ora guariti i 4 leoni di Barcellona

Roma, 9 dic. (askanews) - Quattro leoni dello zoo di Barcellona, in Spagna, hanno contratto il Covid-19 a novembre e sono ormai guariti, ha annunciato la struttura. Chi li ha curati aveva rilevato dei "sintomi respiratori leggeri" nelle tre leonesse di 16 anni e nell'esemplare maschio di 4 anni.Curati secondo un protocollo "simile a quello dell'influenza", con anti-infiammatori e seguiti da vicino, "gli animali hanno risposto positivamente" e si sono ristabiliti, ha aggiunto lo zoo della città catalana, il quale si è messo in contatto con lo zoo del Bronx, a New York, l'unico ad avere documentato dei casi di Sars-CoV-2 su un grande felino, una tigre ad aprile."I leoni non hanno mai mostrato difficoltà respiratorie o altri segni e tutti i sintomi sono scomparsi nel giro di 15 giorni, eccetto la tosse e gli starnuti", ha precisato lo zoo catalano.Per evitare rischi d'infezione, sono state adottate misure specifiche per proteggere il personale che si occupava dei leoni, tra cui mascherine Ffp3, pannelli di plexiglass e veterinari calati tramite imbracatura.