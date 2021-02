Covid, l'appello della Regina: vaccinatevi, pensate agli altri

Roma, 26 feb. (askanews) - La regina Elisabetta II, che il mese scorso ha ricevuto la sua prima dose di vaccino contro il Covid-19, ha esortato tutti a seguire il suo esempio durante una videochiamata con gli operatori sanitari impegnati nella campagna di vaccinazione nel Regno Unito."Una volta ricevuto il vaccino, ci si sente protetti. Cosa che penso sia molto importante. E per quanto posso dire non mi ha dato problemi, è stato molto veloce. Ho ricevuto lettere da persone che sono rimaste molto sorprese da quanto sia stato facile per loro ottenere il vaccino. E l'iniezione non mi ha fatto alcun male".La monarca e suo marito, il 99enne principe Filippo, attualmente in ospedale per cure legate a un'infezione non Covid, sono stati vaccinati da un medico di famiglia al Castello di Windsor. Sono più di 18,6 milioni i britannici che hanno già ricevuto la prima somministrazione del vaccino. L'appello è a vaccinarsi tutti."Penso sia ovviamente difficile per le persone che non sono mai state vaccinate, ma è il monento di pensare agli altri piuttosto che a se stessi" ha concluso Elisabetta.