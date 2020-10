(Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre Covid, Arcuri: “Viviamo un nuovo dramma. Necessario capire differenze rispetto a marzo” “Oggi non va tutto bene, tutt’altro. Stiamo vivendo un nuovo dramma ma per affrontarlo bisogna capire quanto è diverso dal precedente. Quanto è diverso dalla prima ondata” queste le parole del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 Domenico Arcuri. / Youtube Invitalia Durata: 01_42 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev