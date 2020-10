(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Covid, Gualtieri: "Finanza pubblica solida, pronti a far fronte a qualsiasi scenario" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, e il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare il "Decreto Ristori", approvato dal Consiglio dei Ministri n.69. Così il presidente Conte rispondendo alle domande dei giornalisti: "La finanza pubblica italiana è solida e ci consente di mettere in campo ulteriori interventi come questo. La nostra prospettiva è solida sia per quest'anno che per il prossimo. Nella Nadef abbiamo indicato anche possibili scenari avversi, e siamo pronti a far fronte a qualsiasi tipo di scenario". / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev