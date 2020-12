(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre Covid, Rezza: “In ultima settimana Rt in leggero aumento ma terapie intensiva sotto soglia critica” “Questa settimana in Italia cresce leggermente l’indice Rt e si posizione sullo 0,93. Leggero aumento della trasmissione ma i casi di Covid sono in lieve decremento, stiamo sui 300 casi per 100mila abitanti. La buona notizia è che scende al di sotto della soglia critica il numero di ricoveri in terapia intensiva. Conviene ancora quindi seguire le raccomandazioni date dalle autorità” sono le parole del Direttore generale della prevenzione presso il Ministero della Salute e dirigente di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità Giovanni Rezza. 00_48 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev