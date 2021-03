(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2021 "Dopo Pasqua screening a tappeto per tutto il mondo scolastico, per garantire un ritorno sui banchi in sicurezza, fino al termine dell'anno scolastico". E' la proposta del sindaco di Pesaro, presidente Ali (Autonomie locali italiane) e coordinatore sindaci Pd, Matteo Ricci, che rilancia anche a livello nazionale il monitoraggio di studenti, docenti e personale scolastico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it