(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio Covid, Salvini: “Ci vuole sovranità vaccinale. Produrre dosi in Italia” “Bisogna ragionare di una produzione italiana di vaccini. Una sovranità vaccinale per non essere dipendenti da quello che arriva dall’estero e dai contratti con l’Europa” sono le parole del leader della Lega Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev