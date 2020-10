Covid, Speranza: stretta su movida e eventi, più smart working

Roma, 17 ott. (askanews) - E' durato un paio d'ore il confronto tra governo e regioni, nella sede della Protezione civile, sulle misure di contrasto del coronavirus. In arrivo una nuova stretta per frenare i contagi nel Paese.Il ministro della Salute Roberto Speranza ha assicurato che ci sarà "massimo livello di condivisione delle nuove misure" per evitare discrepanze tra governo e regioni che possano mandare in confusione i cittadini. "Il Paese è più forte rispetto amarzo-aprile" ha ricordato. Ma le nuove misure sono neccessarie per non arrivare ai numeri, molto più alti dei nostri, degli altri paesi.Nell'incontro, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha sottolineato l'importanza di uno sforzo comune per le terapie intensive mentre il commissario Domenico Arcuri ha detto che l'obiettivo è arrivare a 200mila tamponi molecolari al giorno e 100mila test rapidi antigenici.I punti su cui lavora il governo sono limitazioni alla movida e agli eventi, interventi su trasporti e smart working. "Sugli eventi capiamo insieme dove fissare l'asticella" avrebbe detto Speranza nell'incontro e avrebbe parlato di "una stretta sugli orari serali per evitare assembramenti". Altro punto su cui discutere gli sport di contatto, le palestre e soprattutto i trasporti. Inoltre il ministro si è parlato di una "mossa netta sullo smart working", per arrivare anche al 70-75%.