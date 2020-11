(Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2020 Covid, Zingaretti: “Impegno per scuola gratis per tutti, da asilo ad università” “L’orizzonte non è tornare a gennaio 2019, il nostro obiettivo non è tornare indietro. L’Italia pre-Covid era l’Italia delle diseguaglianze reddituali, di genere, territoriali. Era un sistema Paese che non rinneghiamo ma nel quale non si viveva bene. Serve una Italia nuova e non a caso partiamo dalla scuola“. Così il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, durante l’incontro online I vaccini della scuola, aprendo la serie di incontri su scuola, imprese e sanità. / Facebook Nicola Zingaretti Durata: 01_26 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev