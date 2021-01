(Agenzia Vista) Roma, 25 Gennaio 2021 Crippa (M5S): “Nuovo governo guidato da Conte unico modo per uscire dalla crisi” “Il Paese sta vivendo un momento difficile. Un nuovo governo guidato da Conte unico modo per uscire dalla crisi. Il movimento 5 stelle agirà responsabilmente per aiutare i cittadini”. Così il deputato Davide Crippa (M5S) sulla crisi di governo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev