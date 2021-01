(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio Crisi di Governo, Lupi: “Fossi Conte? Mi dimetterei anche con la maggioranza in Parlamento” “Renzi è stato solo la spia finale di un Governo che per un anno ha continuato a galleggiare tenuto in vita dall’emergenza Covid. Se pure Zingaretti critica il suo stesso governo qualcosa che non va c’è. Se fossi in Conte anche se avessi maggioranza relativa alla Camera e al Senato andrei dal presidente della Repubblica e mi dimetterei” sono le parole del deputato Maurizio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev