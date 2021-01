(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2021 Crisi di Governo, Salvini: “Torniamo alla vecchissima repubblica” “Conte, Mastella, Di Maio, Zingaretti. Per fare cosa? Io non do’ giudizi sui nomi. Torniamo alla vecchissima repubblica. Questo Paese ha bisogno”. Così Matteo Salvini a margine della conferenza stampa sulle proposte della Lega per il settore della moda, dove il leader della Lega ha rilasciato dichiarazioni anche sulla crisi di Governo. Durata: 00_21 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev