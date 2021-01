(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2021 Crisi di Governo, Tajani: “Fare in fretta in questa difficile situazione sanitaria ed economica” “Confermiamo il nostro appello a fare in fretta, i tempi di questa crisi non si possono allungare, perché la situazione è difficile per tutti gli italiani, sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, sia per quanto riguarda gli aspetti economici”. Queste le parole del vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani fuori dal vertice del centrodestra al palazzo dei gruppi parlamentari della Camera, in seguito alla crisi di Governo aperta dalla dimissione dei ministri di Italia Viva. Durata: 01_55 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev