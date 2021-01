(Agenzia Vista) Milano, 25 Gennaio 2021 Crisi di governo, Toninelli: “Insieme a pezzi di FI? Sì a persone responsabili e incensurate” “In un passato molto recente, quando ci fu compravendita di senatori noi non la vediamo nemmeno così. Se c’è qualcuno di incensurato che vuole dare una mano e non chiede poltrone credo che sia il momento adatto. Se andiamo a elezioni si blocca tutto”. Così il senatore Danilo Toninelli alla manifestazione sotto Palazzo Lombardia a Milano per il caos dati che ha coinvolto la Regione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev