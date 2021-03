(Agenzia Vista) Napoli, 26 marzo 2021 "Sto bene, ma su di me erano state messe in giro delle voci durante la campagna elettorale. Addirittura mi sarei operato a Peschiera del Garda e prima avrei passato un periodo di cura in Basilicata. Probabilmente la cura era a base di Aglianico del Vulture", così Vincenzo De Luca in diretta Facebook. / Vincenzo De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev