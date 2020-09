(Agenzia Vista) Bari, 16 settembre 2020 Decaro a Bari vecchia: "Qui 38 positivi, evitiamo di andare di casa in casa per il ragù" Il sindaco di Bari Antonio Decaro: "Il virus non ci ha abbandonato. E questa è una verità. Non ci sono focolai nella città di Bari, ma il contagio ogni giorno si estende e fa un altro passo... In questo momento la nostra attenzione e quella delle autorità sanitarie regionali è massima perché dobbiamo impedire che il virus continui a circolare sulle gambe dell’incoscienza o della distrazione di tanti. Nei prossimi giorni incontrerò i gestori dei locali per confrontarmi sui possibili provvedimenti da adottare. Sono in corso i controlli sulla permanenza in casa delle persone in quarantena. Dobbiamo assolutamente evitare di finire". / Facebook Antonio Decaro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev