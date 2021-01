(Agenzia Vista) Milano, 6 Gennaio 2021 Delpini (arcivescovo Milano): “Virus sospende la vita e confonde. Non vediamo la stella dei magi” “Sembra che il virus che combattiamo abbia seminato un male più oscuro della morte e della malattia: una paralisi dello spirito, una sospensione della vita, una confusione sul suo significato, uno scoraggiamento e un senso di impotenza. Per questo la gente di questo tempo non è in cammino per raggiungere la terra promessa, non. Ha visto la stella”. Così l’arcivescovo di Milano Mario Delpini nell’omelia della messa dell’Epifania celebrata nel Duomo di Milano. / Chiesa TV Durata 02_30 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev