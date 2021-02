Atlantic City, 17 feb. (askanews) - Ad Atlantic City in New Jersey è stato demolito il casinò di Donald Trump. Di suo in realtà c'era rimasto solo il nome a caratteri cubitali, visto che dal 2009 l'ex presidente Usa, dopo una serie di bancarotta, non aveva più nulla a che fare con l'edificio. Ora non esiste più nemmeno l'enorme scritta ridotta ad un cumulo di macerie da 3mila candelotti di dinamite.