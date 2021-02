(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2021 Di Battista: "M5S mi aveva promesso mai piu con Renzi. Non sono stato io a cambiare linea" "Un mese fa sono stato contattato dal Movimento, quando si è aperta la crisi di Governo. Il piano era si a Conte no a Governo con Renzi. Non sono stato io a cambiare linea", così Alessandro Di Battista sull'uscita dal Movimento 5 Stelle. /Instagram Alessandro Di Battista Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev